Se ti manca la serie Netflix sul libro Il problema dei 3 corpi | passa subito a Three-Body | l' adattamento cinese che è bellissimo e puoi vedere gratis

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non c'è una cosa che non mi sia piaciuta o che non mi abbia stupito nellaIldei 3della saga fantascientifica dello scrittoreLiu Cixin curato da parecchi ex membri del cast creativo, artistico e tecnico di Game of Thrones. Per questo non mi sentivo sazia giunta all'ultimo episodio. Soprattutto, volevo capire di più, approfondire. Così, aspettando la probabile seconda stagione, prima di cercare titoli simili, ho pensato di provare ail precedente tentativo di portare in tv quel mondo e quella storia (di Tencent Productions). Sapevo che era un prodottomolto recente (del 2023), che aveva più del doppio delle puntate (sono ben 30 di 40-50 minuti l'una!) e che era ...