Se segni Gianluca Mancini ti mena

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo aver segnato il gol decisivo del derby di Roma,va a porgere il suo inchino verso la curva sud. Mentre è con le braccia larghe, a godersi il suo popolo in festa, in una delle estasi più intense che una partita di calcio può offrire a un giocatore, gli arriva uno schiaffo sulla nuca piuttosto secco, una “pizza” si dice a Roma, da parte di un uomo di quasi cento chili: Romelu Lukaku. Chi ha seguito la Roma quest’anno sa che quello non è un gesto qualsiasi ma una piccola vendetta dell’attaccante a tutti gli schiaffi chegli ha dato in questa stagione. A lui e agli altri. In queste ore si sta parlando molto del numero 23 della Roma, che dopo la partita è andato a sventolare sotto la curva un bandierone con raffigurato un topo biancoceleste. Un gesto perfettamente nel personaggio. In queste ore le sue maglie, a quanto pare, vanno a ...