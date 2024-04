Se Conte soffia il Tg3 al Pd Il corsivo di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non è passata inosservata, sabato scorso, la presenza di Giuseppee fidanzata alla festa danzante per i 60 anni del direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci. Nella villa sull’Appia Antica non c’era la segretaria del Pd Elly Schlein, c’era invece il capo del Movimento 5 Stelle. Presenza che in molti hanno letto come la conferma di un nuovo assetto di potere nella televisione pubblica, da sempre considerata metafora e laboratorio della politica nazionale. Un assetto, in effetti, rivoluzionario. Nel senso che andrebbe a rivoluzionare la prassi quasi cinquantennale in virtù della quale quando governa la destra il Tg3 spetta alla sinistra. Ma per sinistra negli ultimi tret’anni si è sempre inteso quella geminata dal Pci. Ovvero i Ds, il Pds e infine il Pd. Ebbene, quel tempo pare finito: più d’una fonte, infatti, dà per scontato che dopo le elezioni europee di giugno il ...