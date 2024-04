Scuole chiuse per fine Ramadan | due italiani su tre sono contrari Sondaggio Vis Factor per Adnkronos

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il 62% deglisui social network si oppone alla chiusura dellee delle università per ladel. È quanto emerge da una ricerca condotta in esclusiva perda Vis, società leader nel posizionamento strategico, tramite la piattaforma Human di web e social listening. L'articolo .

La questione delle chiusure delle scuole per festività religiose approda sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, secondo quanto riporta l’Ansa, ha ... (nicolaporro)

Il ministro dell'Istruzione pronto a introdurre una norma per impedire le feste religiose ai danni della sospensione delle lezioni: la vicenda arriva nel Cdm (ilgiornale)

I consiglieri di “SiAmo Jacurso” motivano il voto contrario al bilancio di previsione discusso lunedì - Le nostre Scuole sono state chiuse perché nessuna seria politica è stata attuata per evitarne tale esito (tempo pieno, mensa, progetti pomeridiani) e non si intende fare nulla per rimediare a questa ...lameziainforma

Avola, cede il controsoffitto di una scuola: era stata ristrutturata da poco - SIRACUSA – Cede il controsoffitto di una classe dell’istituto Giuseppe Bianca di Avola, nel Siracusano, prima dell’inizio dell’orario scolastico, ma il Comune ha deciso di chiudere la scuola in via ...livesicilia

Avola, crollo del controsoffitto alla scuola Bianca. Il sindaco Cannata: “attendiamo accertamento tecnico, ma era stata recentemente controllata” - “Appresa la notizia, ho subito chiamato i responsabili degli uffici e convocato le ditte e i tecnici che hanno effettuato i lavori, perché la scuola è stata recentemente oggetto di verifiche e control ...siracusanews