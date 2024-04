Scuola occupata | a Reggio Emilia gli studenti scelgono tra volontariato e sospensione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Puniti, e doverosamente, per l’occupazione illegale. Ma con l’opportunità di scegliere come “espiare”, e glidel Liceo “Canossa” hanno optato per dare una mano agli ospiti delle case della carità: “Perché – hanno detto i rappresentanti del Collettivo Sociale Canossa, che lo scorso 14 marzo misero letteralmente le catene alle porte del Liceo tenendo in scacco dirigenti, docenti e la maggio parte degliper un’intera giornata – il tema della cura e dell’aiuto alle persone più bisognose fa parte delle nostre lotte”. Così la sanzione di sei giorni didalle attività didattiche, nove per chi sul tema era recidivo, diventeranno altrettante giornate di, presumibilmente all’interno della struttura diocesana nella ...