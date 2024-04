Scoperte | l’iniziativa di ApritiModa per la giornata mondiale del Made in Italy

(Di giovedì 11 aprile 2024), in occasione dellanazionaleinil prossimo 15 aprile, propone, iniziativa per scoprire dieci realtà italiane che con ogni giorno danno vita a capolavori di qualità, perfezione e maestria. Un viaggio lungo lo stivale dal Friuli alla Sicilia, dai tessuti ai guanti, dai profumi agli ombrelli, da piccole aziende artigianali a grandi fabbriche industriali. A ideare la manifestazione è la giornalista e fondatrice diCinzia Sasso, che ha selezionato le aziende che meglio rappresentano l’eccellenza italiana. Durante lasarà, dunque, così possibile visitare i luoghi, incontrare e parlare con imprenditori, artigiani e operai, scoprire appunto mondi e segreti della moda italiana. I posti da non perdere ...

