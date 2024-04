Scontro sulla Rsa | il giudizio passi al Tar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Battaglia a suon di "carte bollate" tra Comune e opposizione sull’affidamento della Rsa Gallazzi Vismara alla gestione di Sercop. Nel corso della seduta di martedì 9 aprile la giunta di centrosinistra ha deliberato l’incarico a un legale per la difesa del Comune di Arese in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dai capigruppo di opposizione (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Arese in azione) contro la delibera di affidamento votata dal consiglio comunale lo scorso dicembre. Il Comune chiede la "trasposizione" ovvero spostare ilal Tar. Questa richiesta permetterà maggior trasparenza, un dibattito processuale tra le parti con la possibilità di adire tutti i gradi di, oltre che tempi di decisione più celeri. "In risposta all’istanza presentata dai consiglieri di opposizione, l’amministrazione comunale ...