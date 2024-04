Sciopero oggi 11 aprile | tutte le informazioni | a rischio metro | bus e treni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11, 2024 (Adnkronos) –generale nazionale, giovedì 11, proclamato per 4 ore da Cgil e Uil in tutti i settori privati e 8 ore nei settori dell'edilizia. Dalle Poste al trasporto pubblico – con stop per bus e– sono diversi i settori a. Possibili ripercussioni anche sulla circolazione dei, visto che loriguarda anche le ferrovie con possibili modifiche e ritardi dei. Le Segreterie nazionali di Filt-Cgil e Uiltrasporti – fa sapere il Gruppo Fs – hanno proclamato lonazionale del personale dalle 9 alle 13. È escluso dalloil personale della Divisione Business Regionale della Campania di ...