Sciopero Cgil-Uil | alta adesione in Toscana I sindacati | “Servono risposte urgenti”

Bus, metro , treni e taxi a rischio oggi per lo Sciopero nazionale proclamato da Cgil e Uil, che è di 4 ore per tutti i settori privati, tranne che per l’edilizia dove lo stop è di 8 ore. Dopo la ... (gazzettadelsud)

Al via lo sciopero proclamato dal Cgil e Uil a sostegno della sicurezza del lavoro, per una "giusta riforma fiscale" e per "un nuovo modello sociale di fare impresa": la protesta sarà di quattro ore ... (quotidiano)

"Basta stragi sul lavoro", Cgil e Uil manifestano in piazza: si fermano molte attività produttive - "Adesso basta, il lavoro merita rispetto". Lo Sciopero generale nazionale promosso da Cgil e Uil, esteso a 8 ore dopo la terribile strage avvenuta alla diga di Suviana, ha fermato importanti realtà pr ...forlitoday

Ravenna, Sciopero generale: Cgil e Uil in piazza per la sicurezza sul lavoro - Gallery - In piazza per ribadire il valore e la dignità del lavoro e tenere accesi i riflettori sul tema della sicurezza. Oggi Cgil e Uil hanno proclamato per ...corriereromagna

Cgil e Uil, 'oggi in Toscana ottima adesione allo Sciopero' - "I primi dati sullo Sciopero dicono dell'ottima riuscita della protesta".ansa