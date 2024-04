Schlein a Emiliano | netto cambio di fase

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 21.30 La segretaria dem, Elly, "ha chiesto massimo rigore e atti concreti al Pd pugliese che ci sta già lavorando e al presidentedi aprire undiin Puglia". E' quanto si legge in una nota del Partito democratico. La nota dà conto inoltre della "forte irritazione della segretaria per le vicende giudiziarie emerse in questi giorni".