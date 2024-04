“Schifosa Torna al tuo Paese” | esponente di Sinistra italiana insultata e accusata di furto al centro commerciale di Crema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) “”. “tene nel tuo”. Sarebbero questi gli insulti razzisti rivolti all’di SinistaSabrina Badaoui e alla sua famiglia da parte della responsabile del negozio Pepco che si trova all’interno neldi. La donna, che era lì insieme alla madre e alla sorella in occasione della fine del Ramadan, sarebbe stataingiustamente die trattenuto all’interno del locale. Dopo il fatto, ha presentato formale denuncia per diffamazione. È stata la stessa Badaoui, trentennedi origini marocchine residente a Romanengo, a raccontare tutto su Facebook: “Eravamo in cassa per pagare quando una signora è arrivata sostenendo che le avessero ...