Schiacciato da una gru | muore 25enne di Benevento | stava cercando di recuperare l’auto finita in un burrone

(Di giovedì 11 aprile 2024) La vittima è Isa Sany,originario della Nigeria, residente a. L'incidente si è verificato a Pescopagano, in provincia di Potenza.

Sul posto è intervenuta anche la Medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro per fare i dovuti accertamenti sulla dinamica dell’infortunio e sulla presenza delle misure di sicurezza L'articolo ... (firenzepost)

È in prognosi riservata nella Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio Torregalli, L’operaio rimasto gravemente ferito al torace e a un braccio venerdì durante il turno in un’azienda di ... (lanazione)

In Corea del Sud i conservatori non convincono più - Nelle elezioni legislative esce sconfitto il presidente Yoon Suk-yeol, a pesare non solo questioni interne ma anche le posizioni prese al di fuori dei confini ...rsi.ch

Tragico incidente sul lavoro, autogru si ribalta: un morto e un ferito - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, l’ambulanza del 118 e i carabinieri per le indagini del caso ...zoom24

Donna morta nell'incidente a Sant'Antioco nel Sud Sardegna, schianto contro la camionetta dei vigili del fuoco - Una donna è morta nello schianto tra la sua auto e il camion dei vigili del fuoco: il tragico incidente è avvenuto vicino a Sant'Antioco, Sud Sardegna ...notizie.virgilio