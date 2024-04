Scavi di Pompei | scoperto un salone da banchetto affrescato con la guerra di Troia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Ladiaffrescata in un maestosoda. E poi mosaici e disegni mitologici con Cassandra insieme ad Apollo. È l’ultima preziosa scoperta emersa dagliarcheologici in corso a, dove l’Insula 10 della Regio IX sta regalando importantissime testimonianze del passato. Dopo il cantiere edile perfettamente conservato mostrato poche settimane fa, oggi il Ministero della Cultura lancia un’altra novità in anteprima. Gli archeologi hanno trovato un imponenteda– dalle eleganti pareti nere, decorate con soggetti mitologici ispirati alladi– in cui si respirava l'alto tenore di vita degli abitanti, testimoniato ...