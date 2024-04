Scatta l’allarme per l’invasione di mosche carnivore | “Attaccano gli animali domestici ma anche l’uomo | causano infezioni dolorose e potenzialmente letali””

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il Costa Rica è alle prese con una emergenza dovuta a un insetto comunemente noto con l’inquietante nome di “mosca carnivora”. Conosciute in inglesecome New World Screwworm (letteralmente verme vite del Nuovo Mondo – NWS, con riferimento allo stadio larvale) e scientificamente come Cochliomyia hominivorax, questedella famiglia Calliphoridae sono originarie di gran parte del Nord e del Sud America e da secoli spuntano fuori e seminano caos in tutti i continenti. Hanno la capacità di decimare il bestiame, di attaccare glie in alcuni casi persino gli esseri umani, deponendo le loro uova all’interno delle ferite aperte di qualsiasi specie di mammifero (e talvolta di uccello). Una volta schiuse, le larve si insinuano in profondità nel tessuto vivente, causando...