(Di giovedì 11 aprile 2024), durante il CinemaCon di Las Vegas, hato che verrà prodotto ildie il film debutterà nei cinema nel 2025. Lasarà al centro di unprodotto da, cometo durante l'evento CinemaCon in programma a Las Vegas. Le riprese si svolgeranno entro il 2024, in vista di un debutto nelle sale previsto il prossimo anno. Le commedie ispirate a Scream I film dihanno incassato, con cinque capitoli, circa 896 milioni di dollari. Il primo capitolo del franchise era stato diretto da Keenan Ivory Wayans e co-scritto da Shawn Wayans, Marlon Wayans e Buddy Johnson, ...

Scary Movie: Paramount annuncia il reboot della commedia horror - Paramount, durante il CinemaCon di Las Vegas, ha annunciato che verrà prodotto il reboot di Scary Movie e il film debutterà nei cinema nel 2025.movieplayer

Scary Movie: Paramount Pictures annuncia il riavvio - Scary Movie, la serie comica che ha messo alla berlina horror come Scream e I Know What You Did Last Summer tra gli altri, verrà riavviata ...cinefilos

James McAvoy sarà protagonista di un horror alquanto disturbante, ecco il trailer - Lo spaventoso e inquietante trailer di un nuovo horror con protagonista la star del franchise X-Men e Split, James McAvoy.cinema.everyeye