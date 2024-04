Scambio politico-mafioso | indagato l’ex sindaco di Anzio eletto nelle fila del centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dietro all’elezione deldi, Candido De Angelis, si celerebbe l’ennesimo caso didi voti. Questa è la tesi sostenuta dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma nel fascicolo in cuiprimo cittadino del comune laziale, sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2022, risultaassieme a un ex assessore della sua giunta e tre consiglieri comunali. Indagine per la quale De Angelis verrà sentito domani in Procura dal pubblico ministero Giovanni Musarò.adAl centro dell’inchiesta ci sarebbero una serie di presunti illeciti avvenuti in occasione delle elezioni amministrative del 2018, vinte dalla coalizione ...