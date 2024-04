‘Scamacca’ matto al Liverpool | storica Atalanta! La Roma sbanca San Siro e mette Pioli alle corde

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Prestazione clamorosa dell'ad Anfield nel match di andata dei quarti di finale di Europa League contro il. La squadra di Gasperini continua a confermarsi una 'bestia' nera per i Reds e dopo il blitz della stagione 2020/2021 si è registrato un altro grande colpo in Inghilterra. Come ipotizzato da CalcioWeb in un articolo di presentazione del match, la squadra di Gasperini ha sfruttato il suo cavallo di battaglia: il pressing e le verticalizzazioni. Il grande protagonista è stato l'attaccante Gianluca Scamacca, autore di uno doppietta strepitosa (al 38? e al 60)'. Al 83? Pasalic ha siglato il gol del clamoroso 0-3. L'si avvicina incredibilmente alla qualificazione in semifinale.