Scacchi | Torneo dei Candidati 2024 | Vidit e Praggnanandhaa vincono e avvicinano la vetta Quanti botta e risposta tra le donne!

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sesto turno deldeidi scena a Toronto, in Canada, e spettacolo a volontà che si accende sulle ottoere equamente divise tra ila prevalenza maschile e quello riservato alle. In particolare, sono due i risultati di vittoria nel primo e tutti e quattro nel secondo. Partendo dagli uomini, è necessario ormai fare una distinzione. L’ultima notte (italiana) non ha determinato chi vincerà i, ma ha senz’altro fatto capire chi non sfiderà Ding Liren: Nijat Abasov e Alireza Firouzja. L’azero, contro, non è riuscito a reggere a un attacco fortissimo, continuo e sfiancante dell’indiano commettendo due errori decisivi vicino al controllo del tempo della 40a mossa. Risultato: abbandono dopo 45. Il secondo, invece, perde, ...

