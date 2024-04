Sbarra a Landini | morti sul lavoro piaga che impone unità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gli incidenti sulsono una "grandesociale" che "il massimo ditra tutti i soggetti politici, istituzionali e sociali e non ammette toni demagogici, populisti e incendiari che dividono le persone e mettono, irresponsabilmente, i lavoratori gli uni contro gli altri". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigicommentando le dichiarazioni del leader della Cgil, Mauriziosulla Cisl che avrebbe deciso di non scioperare davanti adi Suviana. "Un'uscita improvvida quella di, ha detto, che non meriterebbe commento. Forse Maurizio è distratto, gli vorrei ricordare che proprio ieri la Cisl con le sue strutture, nell'immediatezza degli eventi collegati alla tragedia di ...