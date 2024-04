Satriano vola verso il riscatto? Quanto può chiedere l’Inter al Brest

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Martinsta vivendo un’ottima stagione con la maglia delin Ligue 1. Einizia a ragionare sulla possibile cessione a titolo definitivo dell’attaccante uruguaiano. BUONA LA SECONDA – Martinsta continuando a crescere lontano dal, che rimane comunque proprietaria del suo cartellino. E dopo la fallimentare prima vera stagione in Italia, con appena 2 gol in 30 presenze con l’Empoli l’anno scorso, l’uruguaiano classe 2001 sta ritrovando smalto in Francia, con la maglia del. Con cui aveva già giocato il primo vero semestre da professionista tra gennaio e giugno 2022, chiudendo con 15 presenze e 4 reti. E quest’anno sta facendo ancora meglio. Con 5 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia,è tra i migliori goleador della squadra. ...