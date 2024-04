Sassuolo vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I neroverdi devono obbligatoriamente tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre i rossoneri vogliono assicurarsi il secondo posto.vssi giocherà domenica 14 aprile 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Piange la classifica degli emiliani, penultimi a due punti dalla salvezza. La cura Ballardini, subentrato a Dionisi, non ha sortito gli effetti desiderati con cinque punti in altrettante partite. A sette giornate dal termine, il rendimento dovrà essere ben diverso Rossoneri in gran spolvero dopo le ultime cinque vittorie consecutive. La squadra di Pioli è sempre seconda con ben sei pundi vantaggio sul terzo, ed ha tutta l’intenzione di mantenere questo ...