(Di giovedì 11 aprile 2024)(Ancona), 11 aprile 2024 – Suo maritolanciato un appello per le cure sperimentali, la raccolta fondisfiorato i 100mila euro nei giorni scorsi. Una corsa contro il tempo che non è riuscita a salvarle la vita. E’ morta a 46 anni, 46 anni di, maestra e mamma di due figli. Ha lottato strenuamente contro un melanoma aggressivo e si è spenta martedì a Cremona dove era ricoverata per l’aggravarsi della sua malattia. I funerali si svolgeranno domani, alle 15:30 nella cattedrale di San Venanzio a Fabriano. Il feretro sarà, quindi, tumulato all’interno del cimitero urbano di. Per tentare di salvarle la vita, attraverso delle cure costose, il maritotrovato la forza di lanciare una raccolta ...

Sassoferrato Alessandro Bonucci non è abituato a chiedere. E nemmeno a lamentarsi. Finora, ha custodito in famiglia la malattia di sua moglie e della mamma dei suoi due figli, la maestra... (corriereadriatico)

Sassoferrato, Silvia Moroni non ce l'ha fatta: la sua storia aveva commosso tutti - La maestra e mamma di due bambini, 46enne aveva ricevuto 1.700 donazioni per potersi sottoporre a cure sperimentali per combattere la malattia. Il marito aveva lanciato la raccolta fondi on line che a ...ilrestodelcarlino

Inutile la raccolta fondi, Silvia muore a 46 anni - Sassoferrato (An).- Silvia non ce l'ha fatta. L'insegnante di 46 anni di Sassoferrato che lottava contro un melanova aggressivo è spirata nelle ultime ore. Il marito aveva lanciato nelle settimane sco ...cronachemarche

Silvia non ce l’ha fatta: anche il popolo social in lacrime per lei - E' morta a 46 anni la donna di Sassoferrato per cui era stato aperto una campagna di GoFoundMe in vista di cure costose. Tanti utenti avevano fatto offerte, domani - venerdì - i funerali C'erano bisog ...youtvrs