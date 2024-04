Sarri torna al Napoli | “Conosce la piazza e migliora i giocatori”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 aprile 2024) Antonio Conte, Vincenzo Italiano, ma non solo: per il, come nuovo allenatore, qualcuno fa anche il nome dell’ex Maurizio. Carmine Gautieri, ex giocatore e oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TvPlay della stagione di De Rossi alla Roma e delle possibili novità in panchina per la Juve e il. E, a sorpresa, proprio per il, Gautieri pronostica il ritorno di un ex che non è in ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis: Maurizio. Ma davvero l’ex Lazio potrebbere a guidare gli azzurri?e Mazzarri (LaPresse)?L’intervistato è partito analizzando le qualità di Daniele De Rossi come coach. “Ha dimostrato di essere una allenatore forte e importante su tutti gli aspetti: mentale, tattico e comunicativo. Finora ha determinato, e ...