Sardo | il pentimento di Schiavone è un messaggio chiaro | “Il clan è finito”

Omicidio Willy, appello bis per i fratelli Bianchi: rischiano di nuovo l’ergastolo - Per la Cassazione sono da rivedere le attenuanti generiche concesse a Marco e Gabriele Bianchi, che dopo il carcere a vita inflitto in primo grado, in appello ottennero una diminuzione della pena a 24 ...unionesarda

La festa dei giovani a Casal di Principe: “Miracolo di don Diana, qui la camorra ha perso” - Incredulità e sorpresa per il pentimento del boss Schiavone. E una speranza: “Adesso deve venire fuori la verità su tante vicende ancora oscure” ...napoli.repubblica

Omicidio del carabiniere Salvatore Nuvoletta di Marano: “Col pentimento di Sandokan venga fuori tutta la verità” - Omicidio del carabiniere Salvatore Nuvoletta di Marano: "Col pentimento di Sandokan venga fuori tutta la verità" ...internapoli