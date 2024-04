Sanità | la direttrice Nadia Storti va in pensione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pesaro, 11 aprile 2024 – È durata meno di un anno l’avventura diall’Ast1, l’azienda sanitaria territoriale della provincia di Pesaro e Urbino che, in base alla riforma sanitaria del centrodestra, ha fuso in un unico soggetto l’Area Vasta e l’azienda ospedaliera Marche Nord. Lagenerale dell’Ast 1, nominata il 30 maggio dello scorso anno, e il cui mandato ha come scadenza naturale il 31 maggio 2027, ha infatti presentato domanda di prepensionamento all’Azienda sanitaria di Ancoona, con un’uscita di scena che dovrebbe concretizzarsi già maggio. Con il prepensionamento, decade automaticamente anche il suo ruolo in Ast1, perché il direttore generale, contrattualmente non può essere in quiescenza. Potrebbe rimanere al timone, ma sembra un’ipotesi molto remota, solo se la politica, ovvero la giunta regionale, ...