Sandokan | La Tigre di Mompracem torna in tv con Can Yaman

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’amatissima saga di Emilio Salgari,sul piccolo schermo con una nuova serie tv targata Lux Vide e con protagonista Can. L’attore turco, amatissimo dal pubblico italiano, vestirà i panni delladi, il pirata malese che ha fatto sognare generazioni di lettori. Le riprese, inizialmente previste per febbraio 2022, sono slittate a fine aprile 2024. Si terranno in diverse location, tra cui la Calabria, dove è stata ricostruita la colonia inglese di Labuan. Canha recentemente pubblicato su Instagram alcune foto che lo ritraggono alle prese con le prove per la serie: uno scatto di ballo e un video di un allenamento per il combattimento. L’attore ha anche condiviso una foto del copione, facendo crescere l’entusiasmo dei fan. Trama La ...

Al via le riprese a fine aprile, set anche in Calabria Torna Sandokan in tv. E a vestire i panni della tigre della Malesia sarà l'attore turco Can Yaman , 'erede' di Kabir Bedi. Cominceranno a fine ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Torna Sandokan in tv. E a vestire i panni della tigre della Malesia sarà l'attore turco Can Yaman , 'erede' di Kabir Bedi. Cominceranno a fine aprile le riprese della serie prodotta da ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Torna Sandokan in tv. E a vestire i panni della tigre della Malesia sarà l'attore turco Can Yaman , 'erede' di Kabir Bedi. Cominceranno a fine aprile le riprese della serie prodotta da ... (webmagazine24)

Can Yaman, prima lettura del copione di Sandokan: spunta una dedica romantica che accende il Gossip - Can Yaman incontra il cast di Sandokan per la prima lettura del copione e pubblica una misteriosa dedica romantica, cosa succedecomingsoon

Can Yaman, le novità su El Turco: locandina e data d’uscita - Can Yaman ha mostrato ai suoi fan la locandina della serie tv El Turco, in uscita prossimamente su Disney Plus. Scopriamo le anticipazioni.tvdaily

Chi è la ragazza che balla con Can Yaman nelle prove di Sandokan - Can Yaman è Sandokan: la Tigre di Mompracem torna in tv. Can Yaman è pronto a vestire i panni di uno dei personaggi più iconici della letteratura italiana: Sandokan, la Tigre di Mompracem. L'attore tu ...menchic