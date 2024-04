San Marino sente profumo d’Europa Il 7 maggio la consegna del testo dell’accordo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) La data da segnare sul calendario è quella del 7. Quando Sanavrà tra le mani ilpilotadi associazione con l’Unione Europea. "Quel giorno sarò a Bruxelles – annuncia il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari in Commissione – per un incontro nel quale avverrà ladel famosopilota in inglese che sarà poi anche divulgabile. Un passaggio fondamentale nell’ottica del processo di firma. Poi nell’ambito di quell’incontro vedremo di avere ulteriori aggiornamenti in merito all’agenda della firma". E, in attesa di quell’appuntamento tanto importante, in Repubblica si prosegue con le iniziative per informare i cittadini, ma non solo. "Ultimamente ne abbiamo messe in campo diverse – riferisce Beccari – Si è ...