San Marino | al Teatro Titano torna in scena l’Aids | “Se ne parla sempre meno | ma il virus non è scomparso”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il regista, Fabrizio Raggi: “I giovani non pensano più all’esistenza dell’Hiv ed è sbagliato sottovalutare l’infezione. Spesso non si pensa agli effetti collaterali a lungo termine”

Nuova esperienza in materia di Scambio arbitrale per i fischietti del Titano. Lo scorso weekend una quaterna dell’Asa è volata a Malta per la direzione di due incontri della Bov Challenge Cup (la ... (sport.quotidiano)

Ciclista 62enne di San Marino investito al confine, auto sammarinese non si ferma [VIDEO] - Ha 62 anni il ciclista sammarinese investito giovedì mattina, attorno alle 9.30, a pochi centinaia di metri dal confine di Dogana, sulla Superstrada.sanmarinortv.sm

San Marino. Si fingono poliziotto e avvocato per truffare anziani, scatta il tam tam sui social - Truffatori in azione a San Marino nella giornata di ieri. A segnalare l'episodio è stato il consigliere Matteo Zeppa sui social per mettere in guardia ...libertas.sm

Pirata della strada travolge ciclista vicino al confine con San Marino - L’investitore si è dato alla fuga ma è stato individuato. La vittima è stata elitrasportata in ospedale in gravi condizioni ...ilrestodelcarlino