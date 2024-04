San Giorgio del Sannio | De Feo conferma la candidatura a sostegno di Petrillo

Non è riuscita l’impresa alla San Giorgio ’79 di entrare nella finale a tre delle Final Six di Ginnastica ritmica A Torino. Le ragazze di Elena Aliprandi sono state battute 11-9 da Motto ... (sport.quotidiano)

TOMMASO DE FEO, GIOVANE IMPRENDITORE DI SAN Giorgio DEL SANNIO, HA SCELTO DI CANDIDARSI CON GIOVANNA PETRILLO SINDACO - Il 33enne TOMMASO DE FEO, giovane e dinamico imprenditore del settore delle energie rinnovabili, ha scelto di candidarsi con Giovanna Petrillo Sindaco nelle elezioni comunali di San Giorgio del Sannio ...tvsette

Transizione ecologica: dentro alla scatola del Pnrr. Quattromila progetti e 2,4 miliardi di euro per la rivoluzione verde in Veneto - Transizione ecologica Quattromila progetti e 2,4 miliardi di euro per la rivoluzione verde in Veneto. Il monitoraggio dell’Osservatorio affinché non ci sia solo interesse delle lobby ...difesapopolo

Commemorato a Cittanova il vicebrigadiere dei carabinieri Iozia - "Il vice brigadiere Iozia - è detto in un comunicato - era giunto alla stazione di San Giorgio Morgeto il 3 giugno 1985, ed in virtù delle qualità professionali e di carattere dimostrate, il 27 agosto ...ansa