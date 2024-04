Se si pensa a un luogo in cui l’architettura ha raggiunto il massimo splendore, Dubai è il primo che viene in mente. Scelta da personaggi facoltosi appartenente anche al mondo dello spettacolo, i ... (today)

Una villa di due piani è stata trainata in mare per diversi chilometri attraverso la baia di San Francisco . La 'house boat' è stata infatti vittima di un recente sfratto esecutivo e la traversata ... (fanpage)

Astranis Omega: rivale di Starlink promette 50 Gbps via satellite - Cos'è Astranis Omega, piattaforma satellitare che si preannuncia come rivale diretto di Starlink. Il debutto sul mercato della connessione ad alta velocità via satellite (fino a 50 Gbps) è atteso per ...msn

San Francisco ci ripensa: l’algebra non è razzista. Reintrodotta nelle scuole medie dopo 10 anni - L'hanno chiamata la guerra della matematica e nonostante sia rimasta un po’ sottotraccia si combatte da almeno trent'anni all’interno del distretto scolastico di San ...corriereadriatico

Cammini di San Francesco. Il percorso tocca tutti i paesi - David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina: "Riguarda gli 800 anni dal dono delle stimmate". Un legame religioso che comincerà il 30 maggio a Monterchi, poi venerdì 31 a Pieve Santo ...lanazione