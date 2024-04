San Cipriano d’Aversa | aggredisce i carabinieri durante un controllo | in manette pusher

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 aprile 2024) San. Doveva essere undi routine ma il 29enne, alla vista dei, ha cominciato ad inveire contro di loro aggredendoli fisicamente, e grazie all’aiuto del padre, presente sul posto, è riuscito a scappare liberandosi, lanciandolo sull’asfaltola corsa, di un marsupio di colore nero subito recuperato dai militari e risultato contenere un coltello a serramanico, due panetti di hashish per un totale di oltre 100 grami, un bilancino elettronico di precisione e 110,00 euro in banconote di piccolo taglio. È accaduto nella serata di ieri in via Michelangelo Diana, della cittadina dell’Agro, dove idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, già noto alle forze ...