(Di giovedì 11 aprile 2024) Il calciomercato non dorme mai, neppure per laancora in piena lotta per i playoff. In casa blucerchiata ci sono due situazioni particolari...

La situazione paradossale degli infortunati in casa Sampdoria è senza fine: praticamente ogni giorno da Bogliasco arrivano notizie in... (calciomercato)

Sampdoria, Murru in scadenza: la società studia il rinnovo, ma la Serie A si muove - Il calciomercato non dorme mai, neppure per la Sampdoria ancora in piena lotta per i playoff. In casa blucerchiata ci sono due situazioni particolari da sviluppare,.calciomercato

Calciomercato Sampdoria, trattative per il rinnovo di Murru: proposta al ribasso… - Nicola Murru si è preso la titolarità della Sampdoria: in vista del prossimo calciomercato bisognerà discutere il suo rinnovo di contratto In questa stagi ...clubdoria46

Sampdoria, Piccini va verso il ritorno in gruppo Le ultime - Sampdoria, il classe 92' Cristiano Piccini potrebbe andare verso il ritorno in gruppo per la gara contro il Sudtirol La Sampdoria del tecnico Andrea Pirlo è focalizzata verso la gara della 33a giornat ...sampnews24