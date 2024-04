Salutano i genitori per passare una mattinata a Genova | scomparsi i due fidanzatini Federico ed Emilja

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dal 9 aprile non si hanno più notizie died, di 16 e 15 anni. I due ragazzini avrebbero dovuto incontrarsi aper trascorrere lainsieme. I due adolescenti potrebbero essere a Milano.

Il questore Milone saluta la città: "Grazie Siena, grazie Contrade. Una sinergia per la sicurezza" - Tanti premiati sul palco dei Rinnovati: poliziotti, scuole e anche due dottoresse ’speciali’ "Fermato il flusso dei pakistani, sgominate baby gang. Quattro Palii si sono svolti senza problemi" .lanazione

Carabiniere morto a Campagna, l’addio della fidanzata a Francesco Ferraro: “Non smetterò mai di parlare con te anche se non ti vedo” - Il ricordo di Carmela Corniola, 29 anni, al funerale a Montasano Salentino del compagno 27enne morto in servizio: l’auto su cui viaggiava con il collega ...bari.repubblica