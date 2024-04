Sale il bilancio delle vittime | recuperato il corpo di uno dei quattro dispersi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una corsa contro il tempo e la speranza che le operazioni dei soccorritori portino a risultati inattesi. È stato ritrovato ildi uno deinell'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi, nel bolognese. I Vigili del Fuoco lo hanno rinvenuto al nono piano sotto il livello dell'acqua. La vittima non è stata ancora identificata. Ildella strage di Suvianacosì a. Non si ha ancora traccia di tre persone. Disastro e omicidio colposo sono i reati ipotizzati nell'inchiesta aperta dalla procura di Bologna. Dopo una sospensione di alcune ore necessaria per mettere in sicurezza la struttura, che scende fino a 40 metri sotto il livello del bacino artificiale, sono riprese in serata le ricerche ...