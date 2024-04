(Di giovedì 11 aprile 2024) `La mia affermazione era del tutto generale, e non era assolutamente riferita all``. In seguito alla presentazione al Federico II a Jesi...

Bargiggia annuncia: "Conte So per certo che un allenatore ha accettato l'offerta del Napoli" - Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay: "Secondo me l'Inter non vince barando, Sacchi ha sbagliato uscita. I nerazzurri stanno dentro ai paletti imposti dal settlement agree ...msn

Sacchi: 'Barare e debiti Non mi riferivo all'Inter, non mi interessa niente di loro' - `La mia affermazione era del tutto generale, e non era assolutamente riferita all`Inter`. A due giorni dalla presentazione a Jesi del suo libro, Arrigo Sacchi ha.calciomercato

Sacchi: "Mia affermazione non riferita all'Inter, di cui non mi interessa niente" - Arrigo Sacchi, attraverso una nota rilasciata all'Ansa, ha voluto precisare il senso delle sue parole: 'Non erano assolutamente riferite all'Inter'.areanapoli