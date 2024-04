Ryanair | Antitrust ingannata da affermazioni ' incoerenti' Edreams

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) -chiede al Presidente dell'Agcm, Roberto Rustichelli, "di spiegare perché ha permesso all'Agcm di esseredalle OTA Pirata come, e perché ha ignorato la recente sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto le falsedelle OTA Pirata e ha stabilito che la politica di vendita diretta difosse 'ragionevole' e ha portato a costi più bassi e tariffe inferiori per i consumatori". In una nota la compagnia irlandese ricorda come "in una conference call agli investitori del 28 febbraio, quando gli è stato chiesto seavrebbe accettato di diventare un 'Approved OTA' partner di, il CEO 'Dana Dunne ha detto agli investitori che'è uno dei più grandi ...

Ryanair, 'eDreams mente o all'Antitrust o agli investitori' - "Le affermazioni di eDreams presentate all'Agcm sono incoerenti con quelle fatte agli investitori". Lo afferma l'amministratore delegato di Ryanair Eddy Wilson che chiede al proprio omologo dell'agenz ...ansa

Wilson (Ryanair): “La fusione Ita-Lufthansa si farà ma non porterà più connettività all’Italia” - L’istruttoria dell’Antitrust aperta lo scorso settembre contro Ryanair per abuso di posizione dominante «Inspiegabile». L’Enac dichiara finita l’epoca delle low cost «Sbaglia su tutto». La fusione I ...informazione

Ryanair: nuovi investimenti in Italia e centro di manutenzione in arrivo - Ryanair vuole aprire in Italia un centro di manutenzione per gli aerei basati sul territorio nazionale, ma non solo. «Stiamo valutando l’ubicazione abbiamo diverse proposte, ma al momento non abbiamo ...informazione