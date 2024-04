Russia | drone si schianta contro un ospedale in costruzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un veicolo aereo senza pilota si ètouninnel villaggio di Dobroye, nella regione di Lipetsk, nellacentrale. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il governatore Igor Artamonov precisando che non ci sono state vittime. "Sul posto stanno lavorando le forze dell'ordine", ha scritto su Telegram. Il governatore ha aggiunto che l'allarme droni rimane in vigore.