RuPaul si è dimessa dalla conduzione di RuPaul’s Drag Race

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 aprile 2024) e dai relativi spin off che vedevano la sua presenza. Ad annunciarlo è stato Wow Presents Plus con un comunicato stampa: “Dopo 16 anni e 40 stagioni in 7 franchising negli Stati Uniti e nel Regno Unito,ha deciso di dimettersicarica di conduttrice e giudice principale di’s. Gli auguriamo tutto il meglio mentre intraprende questo nuovo viaggio, per sempre grato per il suo impareggiabile contributo al mondo del”. After 16 years and 40 seasons across 7 US and UK Franchises,has decided to step down as the Host and Main Judge of’s. We wish him all the best as he embarks on this new journey, forever grateful for his unparalleled contribution to the world of ...