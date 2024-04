Rugby La nazionale azzurra under 19 di scena al campo Ferracci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Fra gli eventi sportivi che saranno ospitati a Viareggio e in Versilia nei prossimi mesi, va annoverato anche una prima volta dellaitaliana di, sia pure giovanile, a Torre del Lago, al. Sono 26 gli azzurrini convocati dal capo allenatore dellaitaliana U19 diAlessandro Castagna per il test-match contro i pari età del Galles in programma sabato 20 aprile a Torre del Lago, con calcio d’inizio alle 16. L’Italia U19 si radunerà a Parma lunedì 15 aprile per la preparazione alla sfida che chiude la primavera inter, che ha visto sin qui la squadra di Castagna collezionare una vittoria e una sconfitta a Calvisano contro i pari età del Giappone ed essere fermati dall’Inghilterra lo scorso weekend al “Fattori” de L’Aquila, ...