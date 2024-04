Ruba lo smartphone a una ragazza | arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 11 aprile 2024 – Ladi Firenze mercoledì sera hannoin via Baracca un 34enne peruviano accusato di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, intono alle 23.30, avrebbe spintonato una giovane nel tentativo di strapparle la borsa. Non riuscendo nell’intento, a questo punto, il malintenzionato si sarebbe appropriato solo dellodella vittima, che urlando in strada ha allertato i residenti della zona. Tempestivo l’intervento delle “pantere” che hanno subito scovato l’autore del gesto nascosto tra le auto parcheggiate lungo la via. Durante i controlli il 34enne si è scagliato anche contro gli agenti, colpendoli con schiaffi e pugni, due dei quali, infatti, hanno riportato anche delle lievi contusioni. Nonostante tutto i poliziotti hanno ...