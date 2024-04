Roncalli | emergenza parcheggi I genitori ‘convocano’ il sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una temporanea area di sosta per i motorini all’interno della superficie scolastica dela Poggibonsi. La proposta arriva da alcunidi studenti dell’Istituto di istruzione superiore, che si sono rivolti a La Nazione per evidenziare questo tipo di necessità in un periodo in cui sono tra l’altro in svolgimento i lavori nella vicina via del Ponte Nuovo. "L’intervento in corso in via del Ponte Nuovo è fondamentale, rilevante, atteso da tutta la comunità - affermano i- e quindi da parte nostra nessun intento polemico in merito ai cantieri in atto. Allo stesso momento vorremmo chiedere comunque alla scuola: esiste la possibilità, per i ragazzi che si recano a lezione con i mezzi a due ruote, di contare su uno spazio in più per la sosta, come soluzione momentanea? Ipotizzando per esempio come area dedicata ai ...