(Di giovedì 11 aprile 2024) La Lazio perde il suo difensore, ma l'infortunio è meno grave del previsto Buone notizie per la Lazio di Igor Tudor ed i fantallenatori. Sospiro di sollievo per Alessio: il difensore biancoceleste, uscito acciaccato dal derby contro la Roma, sta bene. Le sue condizioni, monitorate e controllate accuratamente prima, durante e dopo gli esami clinici

Romagnoli: escluse lesioni - Buone notizie per la Lazio di Igor Tudor ed i fantallenatori. Sospiro di sollievo per Alessio Romagnoli: il difensore biancoceleste, uscito acciaccato dal derby contro la Roma, sta bene. Le sue condiz ...adnkronos

IL MATTINO - ADL attende la risposta di Conte, ma non è esclusa la permanenza di Calzona - Il Mattino ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore del Napoli: "In attesa di capire cosa deciderà Antonio Conte, prosegue il corteggiamento del Napoli per Vincenzo Italiano che si libererà da ...napolimagazine

Lazio-Romagnoli: la situazione - Visualizzazioni: 190 La rivoluzione estiva ci sarebbe stata a prescindere in casa Lazio, a maggior ragione adesso dopo l’arrivo di Igor Tudor. Lazio-Romagnoli: la situazione Fra Romagnoli e la Lazio, ...calciostyle