Roma | la denuncia di una 14enne | “Drogata e vessata nel campo nomadi”

Una 14enne ha raccontato di essere stata drogata nel campo nomadi di via di Salone a Roma. A soccorrerla una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri a cui la giovane, originaria della Serbia e in evidente stato confusionale, ha chiesto aiuto. Non presentava segni evidenti di aggressione o

