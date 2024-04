Roma | è De Rossi mania | ecco il murale alla Iron Man a due passi da Totti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Daniele Decome Francesco. Il tecnico giallorosso ha conquistato una seconda volta i tifosi dellameritandosi un, in...

Luci a San Siro. Giovedì sera si gioca l`andata del derby italiano valido per l`andata dei quarti di finale di Europa League , con Milan e Roma... (calciomercato)

Vinto il derby con la Lazio, De Rossi vuole fare il bis con quello italiano nei quarti di Europa League contro il Milan, in un incrocio mai... (calciomercato)

Milan-Roma, probabili formazioni: Thiaw e Smalling dal 1', torna Loftus-Cheek - De Rossi dovrà fare a meno dello squalificato Ndicka e dell'infortunato Azmoun. Smalling e Llorente si giocano una maglia. Atro dubbio sulla sinistra, con il ballottaggio Angelino-Spinazzola.mediagol

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 11 aprile - il Milan allenato da Stefano Pioli affronta la Roma di Daniele De Rossi. Telecronaca di Stefano Bizzotto, commento tecnico di Daniele Adani. 21.20 TIME IS UP Regia Elisa Amoruso con Bella Thorne, ...repubblica

Repice: "Thiago Motta alla Juve Occhio al Liverpool, cerca ancora il dopo Kloop" - Il giornalista e radiocronista Francesco Repice a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan-Roma e non solo: Motta ha detto: 'Siamo i rompic**** della corsa ...tuttojuve