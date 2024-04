Roma | duro colpo alla criminalità | sequestrate polizze di pegno da oltre 450mila euro

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di, hanno sequestrato numerosedidel valore complessivo di450.000, riconducibili a tre esponenti di un’organizzazione criminale a base parentale, di etnia rom, stanziale in questo Capoluogo e dedita a delitti contro la fede pubblica ed il patrimonio, quali furti e rapine in abitazioni, in diverse località del territorio nazionale, truffe ai danni di anziani, anche tramite piattaforme di annunci online, riciclaggio di veicoli di lusso ed altre attività delittuose.Lerintracciate presso un Banco Pegni della Capitale risultavano stipulate su 19 orologi Rolex, 9 dei quali modello Daytona, di cui 7 in oro, 1 acciaio e ...

