Roma centro dei profumi nel mondo | Raffaella Tarana sarà al “Parione 30 Parfum”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 –il tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, per presenziare al rigenerato punto “30” a due passi dalle meraviglie del Pantheon e dalla maestosità di Piazza Navona.è ormai per tutti non solo una Farmacista esperta di essenze e, ma è soprattutto una dei rari nasi donna indipendenti italiani. Una professionista che crea tutto da sola: dalla formulazione delle essenze, alla scelta del packaging dei suoi marchi, rigorosamente ecosostenibili e se non trova un ingrediente che la soddisfa se lo inventa come l’essenza gin tonic in O-FU-JING. Come ci dice lei stessa “su e giù per anni tra Italia e Francia, per studiare all’accademia del ...