Bruno Giordano , ex calciatore , ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Europa League tra Milan e Roma (pianetamilan)

“Stiamo attraversando un momento di fiducia e positivo. Ovviamente vincere il derby aiuta a preparare durante la settimane le cose con più allegria e serenità, affrontare una partita come questa è ... (sportface)

Franco Carraro inquadra la sfida di stasera tra Milan e Roma in Europa League con una prospettiva diversa a La Gazzetta dello Sport Presidente del Milan , sindaco di Roma e dirigente ai massimi ... (calcionews24)

Il Milan cade in casa: la Roma espugna San Siro 1-0, qualificazione in salita - L’andata dei quarti di finale di Europa League si chiude con il punteggio di 0-1. La Roma espugna San Siro. Il primo tempo Il Milan non approccia bene la partita a differenza della Roma che invece già ...notiziemilan

Roma bella e gagliarda, Mancini piega il Milan a San Siro nell’andata dei quarti di Europa League - La squadra di Daniele De Rossi capitalizza nel primo tempo la mole di gioco creata. L’approccio e l’interpretazione del match sorprendono i rossoneri, brivido nel finale con la traversa di Giroud. Al ...fanpage

Europa League, Milan-Roma 0-1 - Per l'andata dei quarti di Europa League, Milan-Roma 0-1 CRONACA. Gol di Mancini al 17'.ansa