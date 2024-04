Roma | 14enne “drogata e violentata” in un campo rom | scattano le indagini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Incubo per una ragazzina di 14 anni che è stata soccorsa nel primo pomeriggio nelnomadi di via di Salone a. Secondo quanto si apprende, la giovane avrebbe riferito di essere statae abusata all’interno del. Sulla vicenda sono in corso accertamenti della Polizia locale. La ragazzina è stata trasportata dal 118 all’ospedale Bambino Gesù. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.