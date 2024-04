Roberta Di Padua criptica sui social | “Tutto si viene a sapere” che succede? FOTO

(Di giovedì 11 aprile 2024)Disi è resa protagonista di alcuni contenutiche stanno generando un certo clamore. Nello specifico, infatti, la donna, nel corso della giornata odierna, ha condiviso due Instagram Stories che lasciano presagire che stia vivendo un momento non proprio piacevole. Cosa? I commenti criptici diDisuiDopo aver lasciato Uomini e Donne per Alessandro Vicinanza,Dista tenendo aggiornati i suoi fan circa la sua vita mediante il suo profilo Instagram. In questi giorni, sia lei sia il suo fidanzato si sono resi protagonisti di alcuni contenuti che hanno generato dei dubbi. Alcuni fan, infatti, hanno ipotizzato che tra i due potessero esserci dei problemi. In realtà, però, nei ...

Scomparsa dai social per oltre 24 ore, cosa che non le capitava da tanto tempo, Roberta Di Padua è tornata poco fa parlare al suo pubblico. Una storia affidata da Instagram con una frase che vale ... (caffeinamagazine)

U&D, Roberta Di Padua su Ig: 'Tutto si viene a sapere', possibile riferimento a Alessandro - La dama ha postato una frase che potrebbe riferirsi alla storia d'amore che sta vivendo con il cavaliere lontano dalle telecamere ...it.blastingnews

Uomini e Donne, Armando Incarnato mostra la sua casa e lascia tutti senza fiato: che spettacolo – Video - Il noto cavaliere napoletano di Uomini e Donne mostra la sua casa sui social media: Armando Incarnato vive nel lusso.designmag

Uomini e Donne, ex discussa dama annuncia la rottura con l’ex cavaliere: “Cerco un uomo non un perditempo” - Leggi anche Uomini e Donne, Roberta Di Padua “a me piace”: ex Cavaliere crea il caos Stiamo parlando di Paola Ruocco e di Daniele Lizzeri. I due ex protagonisti del dating show di Canale Cinque si ...tvdaily