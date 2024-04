Robert Downey Jr ritornerebbe volentieri nei panni di Iron Man

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024)Jr., in una recente intervista con Esquire, ha dichiarato che non ha totalmente chiuso le porte ad un suo possibile ritorno neidiMan nell’MCU. Alla domanda se sarebbe disposto a indossare di nuovo il costume da supereroe, l’attore ha detto: “Felicemente. È parte integrante del mio DNA. Quel ruolo ha scelto me. E dico sempre: mai e poi mai scommettere contro Kevin Feige. È una scommessa persa. Lui è il banco. Vincerà sempre”. E nonostante la sua dipartita in Avengers: Endgame, le voci che volevano un ritorno diJr. nel Marvel Cinematic Universe non si sono mai fermate. Soprattutto ora che l’MCU sta affrontando un momento difficile al botteghino con flop come Ant-Man & Wasp: Quantumania e The Marvels. Certamente, il ritorno dinei ...